Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 71 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Ưu tiên tính toán tập hợp giá thành đối với kế toán tổng hợp.

Ưu tiên chuyên viên về Thuế kinh nghiệm ở vị trí tương đương 3 năm.

Tạo mã dự án, thành phẩm, hàng hóa trên phần mềm. (KTTH)

Hạch toán các nghiệp vụ liên quan lên phần mềm kế toán. (KTT)

Xuất hóa đơn bán ra của các dự án (mảng bán lẻ đã có nhân sự phụ trách riêng).(KTT)

Collect hóa đơn đầu vào, đầu ra để phục vụ dự toán báo cáo thuế VAT theo tháng (Báo cáo thuế đã có nhân sự phụ trách riêng) (KTT)

Các công việc liên quan khác trong mảng của KTTH/ KTT

Được hướng dẫn khi tiếp nhận công việc.

(Hiện phòng kế toán có 6 người phụ trách từng phần hành)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Hành chính tổng hợp hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên 9x

Trung thực, đạo đức và cẩn thận

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư vấn, dự báo, báo cáo, tổ chức, kiểm soát

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán MISA.

Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.

Tư duy logic, nhạy bén, linh hoạt, hợp tác; phù hợp làm việc trong môi trường trẻ, sáng tạo, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

Thưởng tháng lương thứ 13

Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng

Đóng bảo hiểm cao và đầy đủ, nghỉ phép có lương 15 ngày/năm, du lịch hàng năm

Sinh nhật, trà chiều, tiệc công ty hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LQ INTERNATIONAL

