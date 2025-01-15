Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Kiểm soát số dư hệ thống các tài khoản trên phần mềm kế toán, chốt số liệu các tháng để đảm bảo số liệu chính xác, khớp với chứng từ được hạch toán và ghi nhận kịp thời khóa sổ kế toán

- Kiểm soát báo cáo kho, chi phí vận hành, cửa hàng.

- Tổng hợp hoa hồng các phòng ban, kiểm tra theo chính sách.

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

- Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ.

- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.

- Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế.

- Kiểm tra đối chiếu các số liệu với phần mềm Kiot Việt, phần mềm Arito.

- Phụ trách kiểm tra một số nhóm chi phí cần tối ưu. Phản hồi kết quả tối ưu chi phí cho các team khác trên Base.

- Nắm vững quy định về thuế, đã làm qua các báo cáo thuế.

- Lập P/L, BS, CL.

- Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng, BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ: từ 25 – 35 tuổi

- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Bán lẻ, FMCG.

- Đã sử dụng phần mềm kế toán ưu tiên ứng viên biết phần mềm FAST, ARITO, MISA. Biết hệ thống Base là 1 ưu thế.

- Word, Excel, Powerpoint tốt

- Chăm chỉ, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, năng động & sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 14 triệu - 17 triệu (thoả thuận theo năng lực, thâm niên)

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (thứ 2 - thứ 6), 8h00 - 12h00 (thứ 7 - làm việc Online)

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, coi trọng năng lực của nhân viên.

- Xét tăng lương, thưởng dựa trên năng lực cống hiến và hiệu quả công việc, theo tình hình kinh doanh.

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, khuyến khích tư duy sáng tạo và áp dụng sáng kiến của cá nhân.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.

- Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

