Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Ghi chép các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày;
Nhận chứng từ và kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp số liệu từ các bộ phận liên quan.
Xuất hóa đơn GTGT
Kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng và tiền mặt.
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu và phải trả.
Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
Lên đề nghị thanh toán, Làm phiếu thu, chi tiền mặt
Cập nhật chứng từ, lên bảng kê mua vào, bán ra
Cập nhật sao kê tài khoản ngân hàng
Lên tờ khai thuế GTGT, BCTC
Quản lý và lưu trữ các sổ sách kế toán và chứng từ liên quan.
Đảm bảo chứng từ kế toán được lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.
Cập nhật các thay đổi trong luật thuế, luật kế toán và các quy định tài chính khác.
Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và tài chính.
Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
Yêu cầu : Nữ
Độ tuổi : 25 - 40 tuổi
Kinh nghiệm : 2 năm (biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế)
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Cẩn thận và có khả năng phát triển theo công việc kế toán

Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 vnđ – 15.000.000 vnđ
Thử việc : 02 tháng (85% lương thỏa thuận)
Được đào tạo chuyên môn, định hướng phát triển vị trí kế toán tổng hợp
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động: BHYT, BHXH, BHTN.
Lương tháng 13, thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: R2 Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

