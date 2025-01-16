Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: 27 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ghi chép các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày;

Nhận chứng từ và kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp số liệu từ các bộ phận liên quan.

Xuất hóa đơn GTGT

Kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng và tiền mặt.

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu và phải trả.

Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

Lên đề nghị thanh toán, Làm phiếu thu, chi tiền mặt

Cập nhật chứng từ, lên bảng kê mua vào, bán ra

Cập nhật sao kê tài khoản ngân hàng

Lên tờ khai thuế GTGT, BCTC

Quản lý và lưu trữ các sổ sách kế toán và chứng từ liên quan.

Đảm bảo chứng từ kế toán được lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

Cập nhật các thay đổi trong luật thuế, luật kế toán và các quy định tài chính khác.

Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và tài chính.

Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

Yêu cầu : Nữ

Độ tuổi : 25 - 40 tuổi

Kinh nghiệm : 2 năm (biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế)

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Cẩn thận và có khả năng phát triển theo công việc kế toán

Mức lương: từ 10.000.000 vnđ – 15.000.000 vnđ

Thử việc : 02 tháng (85% lương thỏa thuận)

Được đào tạo chuyên môn, định hướng phát triển vị trí kế toán tổng hợp

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động: BHYT, BHXH, BHTN.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh)

