Tuyển Kế toán tổng hợp VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 120

- 122 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Hóa đơn:
• Giao dịch trực tiếp với ngân hàng
• Lập bảng kê dịch vụ + xuất hóa đơn dịch vụ sau khi đối chiếu công nợ với TGDĐ, FPT, làm phiếu thu, chi xóa công nợ TGDĐ, FPT trên WMS
• Lập bảng kê dịch vụ + xuất hóa đơn dịch vụ sau khi đối chiếu công nợ xong với khách hàng khác như: Sao Mai, Happyskin
• Kiểm tra đối chiếu phần tiền linh kiện từ khách hàng + lập bảng kê + xuất hóa đơn dịch vụ cho hãng ASUS, AVITA, GIGABYTE, ACBEL
• Kiểm tra hóa đơn đầu vào linh kiện Asus sau đó chuyển chứng từ về thanh toán, lập bảng kê chi tiết kèm theo diễn giải cho phần tiền này.
2. Báo cáo:
Báo cáo tình hình kinh doanh đến BGĐ
Báo cáo thuế TNCN hàng quý, quyết toán thuế TNCN, lập GNT nếu có phát sinh thuế phải nộp
Báo cáo thuế GTGT hàng quý, lập GNT nếu có phát sinh thuế phải nộp
Quyết toán thuế năm
Các nhiệm vụ khác theo GĐ TTBH yêu cầu
3. Nghiệp vụ C&B

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, kế toán tổng hợp
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ lương - thưởng - phúc lợi hấp dẫn
• Thưởng các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập công ty,...
• Tham gia gói BH chăm sóc sức khỏe PVI Care khi có thâm niên 1 năm
• Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định và khám sức khỏe định kỳ hàng năm
• Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, có cơ hội học tập và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company

VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 175 Nguyen Thi Minh Khai, Phuong Pham Ngu Lao, Quan 1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

