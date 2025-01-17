Tuyển Kế toán tổng hợp VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 120 - 122 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

1. Hóa đơn:

• Giao dịch trực tiếp với ngân hàng

• Lập bảng kê dịch vụ + xuất hóa đơn dịch vụ sau khi đối chiếu công nợ với TGDĐ, FPT, làm phiếu thu, chi xóa công nợ TGDĐ, FPT trên WMS

• Lập bảng kê dịch vụ + xuất hóa đơn dịch vụ sau khi đối chiếu công nợ xong với khách hàng khác như: Sao Mai, Happyskin

• Kiểm tra đối chiếu phần tiền linh kiện từ khách hàng + lập bảng kê + xuất hóa đơn dịch vụ cho hãng ASUS, AVITA, GIGABYTE, ACBEL

• Kiểm tra hóa đơn đầu vào linh kiện Asus sau đó chuyển chứng từ về thanh toán, lập bảng kê chi tiết kèm theo diễn giải cho phần tiền này.

2. Báo cáo:

Báo cáo tình hình kinh doanh đến BGĐ

Báo cáo thuế TNCN hàng quý, quyết toán thuế TNCN, lập GNT nếu có phát sinh thuế phải nộp

Báo cáo thuế GTGT hàng quý, lập GNT nếu có phát sinh thuế phải nộp

Quyết toán thuế năm

Các nhiệm vụ khác theo GĐ TTBH yêu cầu

3. Nghiệp vụ C&B

2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, kế toán tổng hợp

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ lương - thưởng - phúc lợi hấp dẫn

• Thưởng các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập công ty,...

• Tham gia gói BH chăm sóc sức khỏe PVI Care khi có thâm niên 1 năm

• Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định và khám sức khỏe định kỳ hàng năm

• Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, có cơ hội học tập và phát triển

