Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 23 - 25 Triệu

Mức lương 23 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C - 5A - CN, Lô C - 6A - CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương (DA3 - NA5), Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

Quản lý và kiểm tra sổ sách kế toán

Quản lý chi phí công nợ

Quản lý và lập báo cáo tài chính

Chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch của số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty

Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kế toán.

Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tài chính theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 01 Nam/Nữ

Tốt nghiệp Đại học trở lên, có bằng cấp kế toán trưởng

Tiếng Trung giao tiếp khá

Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (Misa, Fast,...) và tin học văn phòng

Am hiểu về chế độ kế toán, các quy định pháp luật về thuế và tài chính doanh nghiệp

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương hàng năm, lương thưởng hiệu suất, thưởng Lễ Tết, thưởng chuyên cần

Hỗ trợ cơm tại công ty: Hành chánh (bữa trưa+tăng ca)

Chế độ BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ; Được đi du lịch cùng công ty; Được tham gia các hoạt động ngoại khóa

Môi trường làm việc thân thiện; Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin