Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 23 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam
- Bình Dương: Lô C
- 5A
- CN, Lô C
- 6A
- CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương (DA3
- NA5), Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 23 - 25 Triệu
Quản lý và kiểm tra sổ sách kế toán
Quản lý chi phí công nợ
Quản lý và lập báo cáo tài chính
Chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch của số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty
Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kế toán.
Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tài chính theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc
Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên, có bằng cấp kế toán trưởng
Tiếng Trung giao tiếp khá
Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (Misa, Fast,...) và tin học văn phòng
Am hiểu về chế độ kế toán, các quy định pháp luật về thuế và tài chính doanh nghiệp
Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm tại công ty: Hành chánh (bữa trưa+tăng ca)
Chế độ BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ; Được đi du lịch cùng công ty; Được tham gia các hoạt động ngoại khóa
Môi trường làm việc thân thiện; Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
