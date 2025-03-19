Tuyển Kế toán trưởng Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD

- Hướng dẫn, phối hợp với các Ban quản lý tòa nhà tính toán số liệu phí dịch vụ, điện, nước phải thu của khách hàng.

- Hạch toán doanh thu, giá vốn, xuất hóa đơn doanh thu dự án.

- Quản lý công nợ của các khách hàng tại các dự án.

- Lập báo cáo dòng tiền của từng dự án.

- Rà soát các phần hành của nhân viên kế toán. Biết phân tích, tổng hợp và so sánh số liệu doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

- Tính giá thành sản xuất, tập hợp các chi phí sản xuất chung như chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước, chi phí nguyên vật liệu, chi phí điện - nước, các dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền lương,

- Tổ chức thiết lập và hoàn thiện hệ thống kế toán của Công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả kiểm soát được các chi phí và phù hợp với yêu cầu pháp luật;

- Phối hợp làm việc với các cơ quan kiểm toán độc lập, cơ quan thuế, các cơ quan hữu quan khác về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán của Công ty.