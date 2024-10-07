Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED
- Hà Nội: Hoàng Cầu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lĩnh vực tài chính
Căn cứ trên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi phí hoạt động chủ trì lập kế hoạch tài chính Cân đối dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ra theo kế hoạch, theo quy trình của Phòng Phân tích, tham mưu cho Ban Lãnh đạo về tài chính
Lĩnh vực Kế toán
Các chức năng, nhiệm vụ quản lý hệ thống kế toán
Xây dựng các quy chế, quy định, định mức chi phí chung của Công ty Xây dựng hệ thống quy trình, quy định nghiệp vụ của Phòng kế toán Xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ và hệ thống báo cáo thuế hợp lý, hợp lệ, khoa học và hiệu quả Tổng hợp, lập báo cáo kế toán quản trị nội bộ về thực hiện các kế hoạch kinh doanh hàng năm Lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp
Các chức năng, nhiệm vụ tác nghiệp hàng ngày
Thực hiện mọi nghiệp vụ liên quan đến thu – chi, thủ quỹ Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng và các cơ quan chức năng Thực hiện xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật Kiểm tra và chốt doanh thu hàng ngày Kiểm tra công nợ phải thu khách hàng và theo dõi thanh toán Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo định kỳ, quyết toán thuế với cơ quan thuế Lập các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán, chấp hành quản lý sử dụng hoá đơn theo đúng quy định của Công ty và Nhà nước
Khác
Thực hiện việc chấm công, tính lương, chi trả lương cho người lao động. Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
Nắm vững về chế độ kế toán doanh nghiệp
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc 1 năm ở vị trí trí kế toán trưởng
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo tốt
Trung thực, tận tâm
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán
Ưu tiên: Những ứng viên đã làm việc trong môi trường phòng khám
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương tùy theo trình độ và kinh nghiệm làm việc trong khoảng 15 -20 triệu
Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của Công ty.
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi khác đảm bảo theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED
