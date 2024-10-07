Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29T1 Hoàng ĐạoThúy, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Trực tiếp kiểm soát công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo quy định của Nhà nước và Báo cáo nội bộ theo quy định của Công ty.
- Kiểm soát, làm việc với các cơ quan thuế, ngân hàng, khách hàng, đối tác các công việc liên quan đến các hoạt động hợp pháp của công ty. Chịu trách nhiệm quyết toán thuế khi có phát sinh.
- Xây dựng, hoàn thiện quy trình hạch toán kế toán, luân chuyển chứng từ, số liệu trong từng công ty và giữa các công ty thành viên.
- Xây dựng quy trình làm việc phòng kế toán, xây dựng kế hoạch làm việc cho nhân viên trong phòng và triển khai thực hiện;
- Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện hàng tuần/ tháng/ quý.
- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán viên xử lý và có hướng điều chỉnh phù hợp.
- Tư vấn cho Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, có đánh giá các rủi ro pháp lý trên cơ sở luật thuế hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương và 5 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế. Đặc biệt ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kế toán trưởng trong lĩnh vực Dược.
- Có kỹ năng quản lý nhân sự, đội nhóm.
- Sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm kế toán.
- Nắm vững và am hiểu quy định về thuế.
- Trên 38 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 30 triệu + thưởng
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.
- Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát cao cấp hàng năm.
- Đầy đủ chế độ (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ,...) theo quy định Công ty và Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

