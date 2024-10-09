Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngã ba Tố Hữu

- Vũ Trọng Khánh, đối diện BRT Mỗ Lao, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 25 Triệu

- Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Kế toán
- Chịu trách nhiệm hoạch định tham mưu, tư vấn về kiểm soát quản trị nôi bộ của doanh nghiệp
- Lập các báo cáo phân tích quản trị theo tháng, quý, năm
- Chịu trách nhiệm hoàn thiện tất cả yêu cầu về báo cáo tài chính theo luật định, lập ngân sách/dự báo, quản lý dòng tiền và thuế.
- Hoạch định chiến lược kinh doanh về phần tài chính Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, kế hoạch ngân sách cho từng năm.
- Cung cấp các phương án cho lãnh đạo những điểm chưa phù hợp trong kiểm soát để quản lý hiệu quả.
- Quản lý và giám sát các hoạt động bao gồm: Các khoản phải thu/phải thu, biên nhận tiền mặt, sổ kế toán tổng

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan (ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng...);
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng;
- Chịu được áp lực công việc;
- Nắm vững chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam;
- Nắm vững các quy định về thuế, tài chính, BHXH và các chính sách chế độ khác hiện hành liên quan đến doanh nghiệp;
- Có khả năng lập kế hoạch & quản lý ngân sách, quản lý chi phí; kỹ năng về kiểm soát tài chính, hoạch định, triển khai và kiểm soát kế hoạch;
- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
- Ưu tiên ứng viên biết các phần mềm: Cyber
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về lĩnh vực ô tô.

Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 25-35Tr
- Làm từ t2- t7, nghỉ CN
- Du lịch nghỉ mát, team building nhiều lần trong năm
- Ăn trưa miễn phí tại văn phòng
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm

Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ngã ba Tố Hữu-Mộ Lao, TDP số 02 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

