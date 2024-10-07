Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần EPVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1 Điều hành và quản lý phòng kế toán và hệ thống kế toán

- Quản lý, điều hành và đảm bảo hiệu suất làm việc của bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm cuối cùng về các vấn đề liên quan đến quản trị tài chính của doanh nghiệp

- Chịu trách nhiệm hoạch định tham mưu, tư vấn về kiểm soát quản trị nôi bộ của doanh nghiệp

- Trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập quỹ vốn của doanh nghiệp.

- Theo dõi các nguồn vốn tài trợ, quản trị nguồn tiền của công ty. Thiết lập mối quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo công tác tài chính được diễn ra suôn sẻ

- Lập biểu mẫu tài liệu, giấy tờ liên quan đến tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Xây dựng kế hoạch công việc, đồng thời triển khai thực thi các nhiệm vụ của bộ phận kế toán

- Tổ chức, quản lý các hoạt động kiểm kê tài sản, hàng hoá, dòng tiền liên quan đến các hoạt động kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp theo định kỳ.

- Nghiên cứu, thiết lập hệ thống thông tin, bảng biểu, đề ra các phương pháp, chỉ tiêu phân tích để đánh giá hoạt động tài chính của công ty theo từng giai đoạn

- Phân tích đánh giá các khoản mục tài chính của công ty, từ đó đề xuất các phương án điều tiết tăng giảm chi phí sao cho hiệu quả.

- Hoạch định chiến lược kinh doanh về phần tài chính Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, kế hoạch ngân sách cho từng năm

- Quản lý toàn bộ đội ngũ kế toán bao gồm việc quản lý về nhân sự, đào tạo kế toán viên.

- Giám sát và thường xuyên đánh giá hiệu quả công việc của các kế toán viên, đảm bảo hoạt động của phòng kế toán được thực hiện theo đúng quy trình, quy định

2 Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán

- Tổ chức và hoàn thiện bộ máy kế toán, chế độ hạch toán. Thiết lập hệ thống phân tích dữ liệu dựa trên các bảng biểu đã được thống nhất, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đầy đủ thông tin

- Phụ trách việc lập và kiểm soát kế hoạch công việc, các mẫu hồ sơ, giấy tờ, các bút toán thanh toán, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác thuộc bộ phận kế toán để đảm bảo công tác kế toán không xảy ra các sai phạm.

- Kiểm tra, rà soát các hợp đồng kinh tế của công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty

- Giám sát và đánh giá quy trình quyết toán

3 Báo cáo tài chính

- Tổng hợp dữ liệu, phân tích, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch thu chi nguồn tài chính của công ty theo định kỳ tháng, quý, năm, để báo cáo lên ban lãnh đạo.

4 Xây dựng mối quan hệ với các bên thứ ba

- Thực hiện việc xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với ngân hàng và các nhà đầu tư

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với cơ quan nhà nước

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính kế toán, hoặc các chuyên ngành có liên quan

Kiến thức & kỹ năng chuyên môn

Có khả năng đọc hiểu, phân tích các chỉ số tài chính và báo cáo tài chính. Nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính – kế toán Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian Kĩ năng giao tiếp cá nhân Khả năng giao tiếp tốt để trao đổi với Đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và các chuyên gia khác

Có khả năng đọc hiểu, phân tích các chỉ số tài chính và báo cáo tài chính.

Nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính – kế toán

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Kĩ năng giao tiếp cá nhân

Khả năng giao tiếp tốt để trao đổi với Đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và các chuyên gia khác

Kinh nghiệm liên quan

Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương

Các yêu cầu khác

Trung thực, thông minh, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần EPVINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 20-25M (Thỏa thuận)

- Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

- Xét tăng lương 6 tháng – 1 năm /lần phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

- Tháng lương thứ 13;

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần EPVINA

