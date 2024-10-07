Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Cennos Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Công ty chúng tôi đang mở rộng quy mô hoạt động sang mảng thực phẩm, với sự tăng trưởng quy mô dự án, chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên tài năng và nhiệt huyết cho vị trí Kế Toán Trưởng, chi tiết công việc như sau:

Quản lý hệ thống hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp. Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Tham mưu, dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Tổ chức thực hiện mọi nghiệp vụ khác liên quan đến tài chính, kế toán. Xử lý các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Giám đốc.

Quản lý hệ thống hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp.

Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Tham mưu, dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tổ chức thực hiện mọi nghiệp vụ khác liên quan đến tài chính, kế toán.

Xử lý các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 33 - 45 tuổi. Có chứng chỉ kế toán trưởng. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán. Hiểu biết sâu về quy định và quyền lợi thuế liên quan đến kế toán. Kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính tốt. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán...

Nam/Nữ, tuổi từ 33 - 45 tuổi.

Có chứng chỉ kế toán trưởng.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Hiểu biết sâu về quy định và quyền lợi thuế liên quan đến kế toán.

Kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán...

Tại Công Ty TNHH Cennos Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (17.000.000đ - 22.000.000đ) Môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được tăng lương theo lộ trình làm việc. Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...) Các khoản thưởng khác theo chính sách chung của công ty. Thời gian làm việc: Từ 08:30 - 17:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật) Địa điểm làm việc: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (17.000.000đ - 22.000.000đ)

Môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được tăng lương theo lộ trình làm việc.

Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...)

Các khoản thưởng khác theo chính sách chung của công ty.

Thời gian làm việc: Từ 08:30 - 17:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật)

Địa điểm làm việc: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cennos Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin