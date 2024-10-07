Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức

1. Xây dựng bộ máy và điều hành hoạt động phòng kế toán

- Phối hợp phòng HCNS tuyển dụng nhân sự. Tổ chức đào tạo, phân công công việc trong phòng kế toán

- Kiểm soát, điều hành hoạt động của phòng kế toán để đạt được những mục tiêu chung của công ty. Đảm bảo số liệu được hạch toán phù hợp, kịp thời và chính xác.

2. Xây dựng các quy trình quy chế hoạt động của phòng kế toán đảm bảo rõ ràng, hiệu quả

- Xây dựng và cập nhật quy chế tài chính theo từng giai đoạn hoạt động

- Xây dựng và cập nhật các quy trình quy chế hoạt động cho phòng kế toán và công ty

- Tra kiểm soát các hoạt động của công ty theo các quy định pháp luật hiện hành, xây dựng các điều khoản an toàn có lợi cho doanh nghiệp như các hợp đồng đầu ra, đầu vào, thầu phụ, các văn bản liên quan đến nghiệp vụ kế toán

3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, giám sát thực hiện

- Xây dựng kế hoạch phòng hàng năm/ quý/ tháng/ tuần

- Tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giao việc đúng mục tiêu và tiêu chí

- Giám sát, kiểm soát việc thực hiện các nghiệp vụ và hồ sơ liên quan phòng kế toán trong các phần hành thuộc chức năng nhiệm vụ phòng: Kế toán quỹ, ngân hàng, kế toán Thanh toán, kế toán thuế, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, CCDC, Giá thành, ...

4. Báo cáo

- Đảm bảo thời hạn và yêu cầu của số liệu Báo cáo Tài chính tháng/quý/năm

- Phối hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo yêu cầu

- Đảm bảo các báo cáo thuế/ chi phí thuế được lập và nộp kịp thời, chính xác theo quy định

- Xây dựng các mẫu báo cáo quản trị phục vụ yêu cầu quản lý của BGĐ. Chỉ đạo lập và nộp báo cáo đúng thời hạn

5. Tham mưu, tư vấn

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc phương án huy động vốn và sử dụng vốn

- Tư vấn, cảnh báo các rủi ro về vấn đề tài chính, kế toán

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6 (8h30-17h30), Thứ 7 làm việc buổi sáng.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán

- Có kinh nghiệm 05 năm trở lên làm Kế toán trưởng, ít nhất 02 năm kế toán trưởng tại các công ty xây dựng, xây lắp

- Am hiểu luật thuế, hiểu biết luật doanh nghiêp

- Thành thạo tin học Văn phòng

- Thành thạo phần mềm chuyên môn

- Kỹ năng quản lý tốt: Lập kế hoạch, tổ chức triển khai công việc, giám sát và báo cáo

- Có mối quan hệ rộng rãi với các ngân hàng, cơ quan hải quan, thuế

- Thu nhập: 20.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty; - Môi trường làm việc thân thiện, ổn định; - Hưởng đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN; - 12 ngày phép năm; - Thưởng 30/4 & 1/5, thưởng 2/9, thưởng tết dương lịch, thưởng tết âm lịch, thưởng lương theo khả năng, hiệu quả công việc

- Du lịch, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

