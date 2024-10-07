Tuyển Kế toán trưởng Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23/100 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, điều hành công tác kế toán của Công ty. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác kế toán để hoàn thiện kịp thời theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp;
- Kiểm tra và kiểm soát khai thuế tháng, báo cáo tài chính theo quy định, chứng từ tài chính năm, BCTC năm theo quy định hiện hành và gửi cơ quan chức năng;
- Tổng hợp, phân tích số liệu, tài chính về hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp;
- Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống định mức trong sản xuất kinh doanh, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng nguyên tắc quản trị cho từng mảng: Quản trị rủi ro tài chính, quản trị tài sản, quản trị các khoản đầu tư, quản trị hàng hóa, quản trị doanh thu, quản trị chi phí, quản trị lợi nhuận;
- Xây dựng kế hoạch tài chính, lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn và thực hiện các giao dịch với ngân hàng về vay vốn tín dụng;
- Lập kế hoạch và đưa ra phương án tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán nhà cung cấp, các chi phí phát sinh khác;
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo kế toán định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị;
- Xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty làm cơ sở thực hiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất, bán lẻ;
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan Kế toán tài chính;
- Sử dụng EPR và các phần mềm kế toán tiên quan;
- Thành thạo sử dụng máy tính (Word, Excel, Power point, Misa, Amis);
- Hiểu biết về pháp luật thuế hiện hành;
- Đã tham gia quyết toán thuế là một lợi thế;
- Chịu được áp lực công việc. Có kinh nghiệm tổ chức quản lý nhân sự.

Tại Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 30.000.000 + phụ cấp + Thưởng hiệu quả (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn);
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (từ 8h00 đến 17h00);
- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Laptop, văn phòng phẩm,...;
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty;
- Lao động được tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty và của luật lao động);
- Hưởng chế độ phép năm, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của luật lao động;
- Tham gia các hoạt động văn hóa sinh hoạt (offline, Party, chúc mừng sinh nhật, tổ chức du lịch...);
- Được đề xuất và công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 23/100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

