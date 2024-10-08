Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Phố Nối A, Xã Lạc Đạo, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán trong công ty sản xuất Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình kế toán phù hợp với quy định pháp luật và đặc thù ngành sản xuất Lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và ngân sách cho công ty Kiểm soát chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, thuế, kế toán Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đối tác liên quan Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính kế toán Có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định Nắm vững luật kế toán, luật thuế và các quy định liên quan Có kiến thức chuyên sâu về kế toán quản trị, tài chính doanh nghiệp Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính tốt Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và phát triển đội ngũ Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Tại Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên

