Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên
- Hà Nội: KCN Phố Nối A, Xã Lạc Đạo, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán trong công ty sản xuất
Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình kế toán phù hợp với quy định pháp luật và đặc thù ngành sản xuất
Lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ
Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và ngân sách cho công ty
Kiểm soát chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, thuế, kế toán
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đối tác liên quan
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính kế toán
Có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định
Nắm vững luật kế toán, luật thuế và các quy định liên quan
Có kiến thức chuyên sâu về kế toán quản trị, tài chính doanh nghiệp
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính tốt
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và phát triển đội ngũ
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán
Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Tại Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên
