Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky)
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm công nghiệp Liên Phương, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức các công việc của bộ phận kế toán; Quản lý và giám sát công việc của đội ngũ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn của sổ sách kế toán; Lập kế hoạch và theo dõi ngân sách của công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp; Chuẩn bị và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán liên quan. Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách kinh tế trong doanh nghiệp; Phân tích, dự báo tình hình tài chính của công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn; Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán; Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc..
Tổ chức các công việc của bộ phận kế toán;
Quản lý và giám sát công việc của đội ngũ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn của sổ sách kế toán;
Lập kế hoạch và theo dõi ngân sách của công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp;
Chuẩn bị và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán liên quan.
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách kinh tế trong doanh nghiệp;
Phân tích, dự báo tình hình tài chính của công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn;
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán;
Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan Có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính Nắm vững luật kế toán, luật thuế và các quy định liên quan Kỹ năng phân tích tài chính, lập báo cáo và dự báo tài chính tốt Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nhân viên Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Tư duy logic, tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện tử/điện lạnh hoặc sản xuất
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính
Nắm vững luật kế toán, luật thuế và các quy định liên quan
Kỹ năng phân tích tài chính, lập báo cáo và dự báo tài chính tốt
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nhân viên
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Tư duy logic, tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện tử/điện lạnh hoặc sản xuất

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn Chế độ bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hàng năm Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ Chủ Nhật.
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Chế độ bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc
Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sanaky, Số, 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

