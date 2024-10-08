Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu ban lãnh đạo xây dựng quy trình kế toán ở mỗi giai đoạn sản xuất, kinh doanh; từng bộ phận kế toán được thống nhất và đúng nghiệp vụ kế toán.

- Hệ thống sổ sách chứng từ kế toán khoa học, tiết kiệm, hiệu quả. Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận, hướng dẫn các kế toán thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ.

- Lập, cân đối báo cáo tài chính đảm bảo chi phí đầu vào, đầu ra phù hợp.

- Lập báo cáo quản trị, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với bộ phận nhân sự tuyển dụng, phỏng vấn, lựa chọn nhân viên cho bộ phận đáp ứng được các yêu cầu công việc được giao. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của kế toán viên. Đôn đốc, nhắc nhở, kiểm soát công việc của các kế toán viên.

- Theo dõi, kiểm soát hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của doanh nghiệp đảm bảo theo đúng quy định.

- Tham mưu chính sách tài chính, kế toán cho Ban Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình các số liệu, hồ sơ, sổ sách kế toán với Ban Giám đốc hoặc/và Cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kế toán, kế toán trưởng. Phầm chất: Trung thực, nhanh nhẹ, chủ động, sáng tạo trong công việc Ứng viên đã từng làm ở các công ty xây dựng, thương mại sản xuất là một lợi thế. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các chương trình phần mềm nghiệp vụ có liên quan.

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kế toán, kế toán trưởng.

Phầm chất: Trung thực, nhanh nhẹ, chủ động, sáng tạo trong công việc

Ứng viên đã từng làm ở các công ty xây dựng, thương mại sản xuất là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các chương trình phần mềm nghiệp vụ có liên quan.

Tại Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận và được trả căn cứ vào vị trí công tác, năng suất lao động.

• Được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định nhà nước ban hành hành.

• Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng lễ, tết, du lịch, tăng lương định kỳ .... Mức thưởng, tăng lương theo năng suất làm việc và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Được đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý trong nước và nước ngoài.

• Khả năng thăng tiến cao, có cơ hội được lựa chọn và đào tạo thành cán bộ nguồn của công ty.

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả. • Sau khi được tuyển dụng, người lao động được ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng, hết hạn hợp đồng công ty sẽ xem xét ký tiếp hợp đồng lao động mới (xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn) theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin