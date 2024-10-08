Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 43 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1.Tài chính - Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm của công ty. - Tư vấn và triển khai kế hoạch huy động vốn, quản lý dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng Tháng/Quý/Năm. - Theo dõi, đánh giá và dự báo việc thực hiện ngân sách, chi phí hàng Tháng/Quý/Năm. - Phân tích báo cáo tài chính hàng tháng/quý/vụ/năm.

2. Quản trị - Xây dựng và tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ tổ chức; sơ đồ định biên; quy trình quy định,...) - Kiểm tra, giám sát các khoản thu – chi; các khoản công nợ; tài sản; nguồn vốn. Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và quy chế tài chính. - Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị cho Ban giám đốc Công ty để đưa ra các quyết định xử lý kịp thời.

3. Thuế - Xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí, nộp ngân sách trên sổ thuế hàng năm. - Kiểm tra số liệu, chứng từ và báo cáo trên sổ thuế mà nhân viên đã thực hiện. - Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

4. Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm cả sản xuất và thương mại

- Nắm được nội dung các thông tư liên quan đến quy định về tài chính và luật quản lý thuế.

- Có tư duy & kỹ năng tổ chức và lãnh đạo.

- Cố kỹ năng xây dựng và lập kế hoạch và báo cáo.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, office và internet

- Năng động, nhiệt tình, cầu tiến và có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Kĩ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định.

Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm từ 20 - 30 triệu thỏa thuận theo năng lực ( phỏng vấn trao đổi trực tiếp) - Trả 85% lương cho tháng thử việc theo quy định. - Các chế độ Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ tết theo quy định nhà nước và công ty - Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác - Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam - Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty - Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức. - Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

