Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 43 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1.Tài chính - Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm của công ty. - Tư vấn và triển khai kế hoạch huy động vốn, quản lý dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng Tháng/Quý/Năm. - Theo dõi, đánh giá và dự báo việc thực hiện ngân sách, chi phí hàng Tháng/Quý/Năm. - Phân tích báo cáo tài chính hàng tháng/quý/vụ/năm.
2. Quản trị - Xây dựng và tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ tổ chức; sơ đồ định biên; quy trình quy định,...) - Kiểm tra, giám sát các khoản thu – chi; các khoản công nợ; tài sản; nguồn vốn. Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và quy chế tài chính. - Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị cho Ban giám đốc Công ty để đưa ra các quyết định xử lý kịp thời.
3. Thuế - Xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí, nộp ngân sách trên sổ thuế hàng năm. - Kiểm tra số liệu, chứng từ và báo cáo trên sổ thuế mà nhân viên đã thực hiện. - Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
4. Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm cả sản xuất và thương mại
- Nắm được nội dung các thông tư liên quan đến quy định về tài chính và luật quản lý thuế.
- Có tư duy & kỹ năng tổ chức và lãnh đạo.
- Cố kỹ năng xây dựng và lập kế hoạch và báo cáo.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, office và internet
- Năng động, nhiệt tình, cầu tiến và có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
- Kĩ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định.

Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm từ 20 - 30 triệu thỏa thuận theo năng lực ( phỏng vấn trao đổi trực tiếp) - Trả 85% lương cho tháng thử việc theo quy định. - Các chế độ Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ tết theo quy định nhà nước và công ty - Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác - Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam - Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty - Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức. - Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao
- Lương khởi điểm từ 20 - 30 triệu thỏa thuận theo năng lực ( phỏng vấn trao đổi trực tiếp)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 43 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

