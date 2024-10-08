Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tổ chức công tác kế toán, thống kê & bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Thẩm định & xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê & báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc. Kiểm soát báo cáo kế toán đúng hạn và quyết toán tài chính đúng quy định. Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính kế toán trước Hội đồng thành viên, Ban TGĐ & các cơ quan hữu quan khi được yêu cầu. Cập nhật kiến thức cho Nhân viên Ban Kế toán về các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, luật doanh nghiệp... của nhà nước. Quản trị nhân sự của Ban Kế toán bao gồm tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp công việc và điều hành hoạt động của CBNV cấp dưới.
Tổ chức công tác kế toán, thống kê & bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
Thẩm định & xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê & báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc.
Kiểm soát báo cáo kế toán đúng hạn và quyết toán tài chính đúng quy định.
Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính kế toán trước Hội đồng thành viên, Ban TGĐ & các cơ quan hữu quan khi được yêu cầu.
Cập nhật kiến thức cho Nhân viên Ban Kế toán về các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, luật doanh nghiệp... của nhà nước.
Quản trị nhân sự của Ban Kế toán bao gồm tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp công việc và điều hành hoạt động của CBNV cấp dưới.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Trưởng, trong đó có từ 2 năm kinh nghiệm trong mảng Xây dựng hoặc Bất động sản hoặc năng lượng tái tạo tại các Công ty hoặc Tập đoàn tương đương. Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Trưởng, trong đó có từ 2 năm kinh nghiệm trong mảng Xây dựng hoặc Bất động sản hoặc năng lượng tái tạo tại các Công ty hoặc Tập đoàn tương đương.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 đến 40 triệu theo thỏa thuận theo năng lực đảm bảo cạnh tranh. Nghỉ phép 1 năm 12 ngày (tính từ thời điểm ký hợp đồng chính thức). Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Thưởng tháng lương 13, thưởng dự án và các loại phúc lợi khác theo chính sách nhân sự của Tập đoàn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ khác. Du lịch 1-2 lần/năm.
Mức lương: 25 đến 40 triệu theo thỏa thuận theo năng lực đảm bảo cạnh tranh.
Nghỉ phép 1 năm 12 ngày (tính từ thời điểm ký hợp đồng chính thức).
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Thưởng tháng lương 13, thưởng dự án và các loại phúc lợi khác theo chính sách nhân sự của Tập đoàn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ khác.
Du lịch 1-2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 39A, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

