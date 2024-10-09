Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà An Bình, Số 03 Trần Nguyên Đán, Quận Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tổ chức, phân công công việc bộ phận kế toán và đào tạo nhân sự; Xây dựng, triển khai và giám sát triển khai các quy trình kế toán: Quy trình thu tiền và quản lý công nợ phải thu, quy trình chi tiền và quản lý công nợ phải trả, quy trình tạm ứng; Quản lý việc tiếp nhận thông tin và hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán; Thực hiện việc lập và cung cấp cho các cấp quản lý Công ty các báo cáo Kế toán phục vụ việc quản trị; Quản lý việc Kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của luật Thuế; Quản lý việc lập và nộp các Báo cáo Tài chính theo quy định của pháp luật; Triển khai chiến lược tài chính ngắn hạn; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các kế toán cấp dưới hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn; Phối hợp làm việc với các đơn vị chức năng (thuế, sở kế hoạch đầu tư...); Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán/kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan khác; Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng hoặc Trưởng nhóm kế toán từ 3 năm trở lên; Ứng viên có kinh nghiệm làm việc mô hình chuỗi, lập BCTC hợp nhất; Độ tuổi: Từ 28 -40 tuổi

Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: upto 30.000.000 vnđ/ tháng (thỏa thuận theo năng lực) Thử việc 2 tháng nhận 100% lương cơ bản; Phụ cấp ăn trưa: 500.000đ; Thưởng hiệu quả công việc (theo năm); Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, thưởng lương tháng 13; Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT; Ngày phép: 15 ngày nghỉ trong năm, bao gồm 12 ngày nghỉ phép & 3 ngày nghỉ ốm hưởng nguyên lương; Chính sách giảm giá khi nhân viên và người thân sử dụng các dịch vụ của Parkway; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW

