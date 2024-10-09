Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà AQua Central – 44 Yên Phụ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.
Phân công công việc và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên.
Quản lý, kiểm tra, thực hiện công tác Báo cáo các khoản góp vốn đầu tư, vốn góp; nhận và trả vốn góp.
Quản lý, kiểm tra, thực hiện công tác Báo cáo liên quan đến hồ sơ cuộc họp với phòng ban chuyên môn, thành viên HĐQT, TGĐ, cơ quan chức năng
Quản lý, kiểm tra, thực hiện công tác thu hồi công nợ nội bộ, công nợ cá nhân, công nợ khách hàng.
Quản lý, kiểm tra, thực hiện công tác ngân hàng
Quản lý, kiểm tra, thực hiện công tác chi và công nợ của hợp đồng mua. bán
Quản lý, kiểm tra, thực hiện công tác thuế và báo cáo thuế.
Quản lý, kiểm tra, thực hiện công tác hoàn thành Báo cáo tài chính
Quản lý, kiểm tra, thực hiện công tác hạch toán số liệu vào phần mềm.
Đề xuất thưởng phạt hàng kỳ theo đánh giá hiệu quả công việc
Đào tạo, học tập, đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng món ăn và hiệu quả công việc, những điều được làm và không được làm
Thực hiện các báo cáo theo Quy định của Công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kế toán
Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên ở cùng vị trí tại các Công ty về Xây dựng, Bất động sản (Bắt buộc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH - BHYT - BHTN.
Phúc lợi khác: Lương tháng 13, Du lịch hàng năm, Quà tặng ngày lễ/tết, ...
Thưởng cuối năm tháng thứ 13, thưởng khác ....
08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt.
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 301, Tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

