Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42A đường số 4, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tổ chức và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán – tài chính của công ty；

- Giám sát việc hạch toán, theo dõi chi phí, doanh thu, công nợ, quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng；

- Đối chiếu sổ sách và báo cáo thuế định kỳ；

- Kê khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN；

- Lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ, cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc khi cần；

- Phối hợp kiểm toán, cơ quan thuế, ngân hàng và các bên liên quan；

- Rà soát quy trình tài chính – kế toán, đề xuất cải tiến và kiểm soát rủi ro.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính – Kiểm toán；

- Hiểu rõ hệ thống kế toán Việt Nam, các chuẩn mực kế toán và chính sách thuế；

2. Kinh nghiệm

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kế toán, trong đó tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng；

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong công ty dịch vụ hoặc môi trường startup；

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 – 20 triệu/tháng.

Chế độ: Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước.

Phúc lợi: Thưởng lễ, Tết và các chế độ khác.

Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin