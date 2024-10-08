Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu ĐTM Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức điều hành công tác kế toán tại Công ty, đề xuất các cải tiến các quy trình đảm bảo phù hợp, hiệu quả với tình hình kinh doanh, mô hình quản lý hiện tại của Công ty theo đúng quy định Pháp luật và điều lệ công ty.

- Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán, các bút toán tính thuế, lương, bảo hiểm, công nợ với khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác kinh doanh khác;

- Tổ chức kiểm soát các chứng từ kế toán; tài khoản kế toán và sổ kế toán; kiểm tra kế toán; kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán;... của toàn hệ thống theo các quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành;

- Quản lý trực tiếp và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong kỳ, đảm bảo về tính pháp lý và chính xác của các loại báo cáo nội bộ và báo cáo ra bên ngoài (thuế, kiểm toán ...). Lập các Báo cáo kế toán, quản trị và quyết toán.

- Hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ kế toán do Nhà nước ban hành văn bản thừa hành thuộc hệ thống kế toán của Công ty.

- Giải quyết các nghiệp vụ kế toán phát sinh nằm ngoài phạm vi quyết định của cán bộ trách trực tiếp.

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán theo quy định Pháp luật.

- Quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo đúng chuyên môn, theo sự điều phối và phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành tài chính, kế toán, kiến thức mạnh về kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và có kinh nghiệm làm việc tại các công ty đã lên sàn chứng khoán, kinh nghiệm làm việc với kiểm toán.

- Thông thạo tin học văn phòng. Biết sử dụng các phần mềm kế toán

- Am hiểu luật pháp liên quan, phân tích và tổng hợp lại các báo cáo.

- Giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng, nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định, thưởng cuối năm, thưởng đặc biệt (nếu có)

- Tham gia Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động & Công ty.

- Hưởng các chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật lao động & Công ty.

- Liên hoan, vui chơi định kì, du lịch, nghỉ dưỡng do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin