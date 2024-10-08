Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP EUSTEEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, T3 Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Ký duyệt hóa đơn, hồ sơ thanh toán.

- Kiểm soát toàn bộ các đầu tài khoản, doanh thu, chi phí..nội bộ

- Cân đối thu chi, chi phí thuế, cân đối dòng tiền thuế;

- Kiểm soát các đầu tài khoản trên hệ thống thuế, đưa ra các giải pháp tối ưu chi phí thuế.

- Giao dịch cơ quan thuế, cơ quan chức năng khác,

- Xây dựng quy trình quản lý, mẫu biểu, quy định liên quan giữa bộ phận kế và các bộ phận khác;

- Điều hành, quản lý mọi hoạt động của phòng kế toán, lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng kế toán.

- Phân bổ,hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ, kiểm soát công việc, theo dõi đánh giá kết quả làm việc của các kế toán viên; Phối hợp công việc của các kế toán viên cũng như công việc liên quan giữa các phòng ban

- Đề xuất cải thiện những điểm chưa hợp lý trong xử lý công việc của phòng kế toán cũng như các bộ phận khác

- Tổ chức những cuộc họp của phòng kế toán.

- Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định.

- Đưa ra các khuyến nghị , giải pháp tiết kiểm chi phí, phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp,

- Làm các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 03 năm trở lên

- Ưu tiên tốt nghiệp bằng Khá trở lên các trường ĐH KTQD, HVTC, HVNH, ĐH TM, ĐH CN

- Biết sử dụng phần mềm kế toán, word, excel các hàm kế toán thông dụng.

Tại Công ty CP EUSTEEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính thức: Thỏa thuận - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN. - Chế độ sinh nhật, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13. - Chế độ du lịch hàng năm, các hoạt động ngoại khóa... và các quyền lợi khác theo quy chế của Công ty. - Ăn trưa tại công ty

- Chế độ sim mạng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP EUSTEEL

