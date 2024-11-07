Tuyển Data Scientist Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương Thỏa thuận

Đề xuất bài toán cho các đơn vị, nghiệp vụ, kinh doanh để khai thác tối đa "giá trị" từ dữ liệu.

Thiết kế và triển khai các giải pháp phân lớp/dự báo đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

Lựa chọn phương pháp tối ưu, xây dựng thuật toán, kiểm tra và triển khai các mô hình để đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh.

Sử dụng các kĩ thuật học máy (cluster analysis, decision trees, random forest, neural networks, logistics regression) để xây dựng các mô hình toán học phục vụ các bài toán kinh doanh.

Xác định các phương pháp phù hợp để xây dựng nguồn cung cấp dữ liệu cho các bài toán học máy bao gồm các phương pháp mô phỏng (bootstrap, monte carlo, bagging methods), học máy và xác suất thống kê.

Kiểm tra hiệu năng, độ chính xác của các mô hình học máy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về Data Scientist, phân tích dữ liệu.

Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật, lý thuyết đồ thị

Kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích

Kiến thức về phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA)

Kiến thức về học máy (machine learning), học máy chuyên sâu (deep learning), các kỹ thuật học máy (gradient boosted trees, random forest, ....)

Kiến thức về xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Elastic Search...)

Kiển thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...)

Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình (R, Python, Java, Scala, ...), SQL

Kỹ năng sử dụng thành thạo một trong các package học máy (scikit-learn, Caffe, Theano, Pylearn2, DeepPy, TensorFlow, Keras, H2O, ...)

Kỹ năng sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu, đánh giá mô hình

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)

13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers

Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý

Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo

Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên

Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

