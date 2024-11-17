Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Quản lý nhân sự phòng kiểm nghiệm hóa lý: phân công thử nghiệm, đào tạo tay nghề, đánh giá năng lực, xếp ngạch bậc kiểm nghiệm viên, kỹ thuật viên theo chuẩn ISO/IEC 17025

- Quản lý cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, hóa chất, vật tư, chất chuẩn...liên quan đến hoạt động thử nghiệm hóa lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

- Sắp xếp hoạt động thử nghiệm khoa học, linh hoạt đảm bảo tiến độ trả mẫu và đạt yêu cầu về độ tin cậy đối với kết quả thử nghiệm. Báo cáo kết quả thử nghiệm và đề xuất biện pháp khắc phục nếu cần thiết.

- Xây dựng phương pháp thử nghiệm theo đúng quy định. Cải tiến phương pháp thử nghiệm đảm bảo nguyên tắc hòa hợp và phù hợp.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả thử nghiệm. Tham gia các hoạt động chung nhằm phát triển về chuyên môn và quy mô của Viện IRDOP.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa : hóa lý, hóa vô cơ, hóa hữu cơ

- Ưu tiên : Ứng viên tốt nghiệp trường Dược hoặc khoa hóa dược các trường ĐH.

- Đọc và hiểu tiếng anh là một lợi thế, có kĩ năng làm việc nhóm, nhiệt tình chịu khó.

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty

- Sử dụng máy vi tính thành thạo.

Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 10 - 20tr( thỏa thuận theo năng lực), review lương từ 6 tháng – 1 năm

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động

- Thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ tết, theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

- Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty theo quy chế.

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Thời gian làm việc : 8h – 17h từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 hàng tuần

- Địa điểm làm việc : 176 Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

