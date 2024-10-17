Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia kiểm toán và soát xét BCTC
Phụ trách nhóm kiểm toán và làm việc trực tiếp với khách hàng
Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phòng và BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, thành thạo tin học văn phòng Có khả năng làm việc nhóm Chịu được áp lực cao, có khả năng đi công tác xa và dài ngày theo yêu cầu công việc Có kỹ năng xử lý vấn đề, ham học hỏi cải thiện khả năng bản thân
Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng làm việc nhóm
Chịu được áp lực cao, có khả năng đi công tác xa và dài ngày theo yêu cầu công việc
Có kỹ năng xử lý vấn đề, ham học hỏi cải thiện khả năng bản thân
Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp Môi trường làm việc hiện đại, năng động và thân thiện Nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật lao động Du lịch hàng năm
Thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp
Môi trường làm việc hiện đại, năng động và thân thiện
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật lao động
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
