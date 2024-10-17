Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á

Kiểm toán viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia kiểm toán và soát xét BCTC Phụ trách nhóm kiểm toán và làm việc trực tiếp với khách hàng Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phòng và BGĐ
Tham gia kiểm toán và soát xét BCTC
Phụ trách nhóm kiểm toán và làm việc trực tiếp với khách hàng
Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phòng và BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, thành thạo tin học văn phòng Có khả năng làm việc nhóm Chịu được áp lực cao, có khả năng đi công tác xa và dài ngày theo yêu cầu công việc Có kỹ năng xử lý vấn đề, ham học hỏi cải thiện khả năng bản thân
Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng làm việc nhóm
Chịu được áp lực cao, có khả năng đi công tác xa và dài ngày theo yêu cầu công việc
Có kỹ năng xử lý vấn đề, ham học hỏi cải thiện khả năng bản thân

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp Môi trường làm việc hiện đại, năng động và thân thiện Nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật lao động Du lịch hàng năm
Thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp
Môi trường làm việc hiện đại, năng động và thân thiện
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật lao động
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 76/71 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kiem-toan-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job212936
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Tuyển Kiểm toán viên TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Golden Gate Trade & Service JSC
Tuyển Kiểm toán viên Golden Gate Trade & Service JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Golden Gate Trade & Service JSC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên
Hạn nộp: 06/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Kiểm toán viên Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PVI
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần PVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PVI
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PUMA
Tuyển Kiểm toán viên PUMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PUMA
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kiểm toán viên Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Tuyển Kiểm toán viên TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Golden Gate Trade & Service JSC
Tuyển Kiểm toán viên Golden Gate Trade & Service JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Golden Gate Trade & Service JSC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên
Hạn nộp: 06/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Kiểm toán viên Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PVI
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần PVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PVI
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PUMA
Tuyển Kiểm toán viên PUMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PUMA
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kiểm toán viên Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN Giải Pháp Quản Lý Năng Lượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Giải Pháp Quản Lý Năng Lượng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên PUMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PUMA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần PVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần PVI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 1 USD Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Golden Gate Trade & Service JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Golden Gate Trade & Service JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm