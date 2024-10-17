Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia kiểm toán và soát xét BCTC Phụ trách nhóm kiểm toán và làm việc trực tiếp với khách hàng Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phòng và BGĐ

Tham gia kiểm toán và soát xét BCTC

Phụ trách nhóm kiểm toán và làm việc trực tiếp với khách hàng

Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phòng và BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, thành thạo tin học văn phòng Có khả năng làm việc nhóm Chịu được áp lực cao, có khả năng đi công tác xa và dài ngày theo yêu cầu công việc Có kỹ năng xử lý vấn đề, ham học hỏi cải thiện khả năng bản thân

Có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng làm việc nhóm

Chịu được áp lực cao, có khả năng đi công tác xa và dài ngày theo yêu cầu công việc

Có kỹ năng xử lý vấn đề, ham học hỏi cải thiện khả năng bản thân

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp Môi trường làm việc hiện đại, năng động và thân thiện Nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật lao động Du lịch hàng năm

Thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

Môi trường làm việc hiện đại, năng động và thân thiện

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật lao động

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin