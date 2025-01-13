Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 Lam Sơn, P.6,, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

• Tiếp nhận yêu cầu thiết kế từ chủ đầu tư, chủ trì kiến trúc, thực hiện lập phương án mặt bằng tổng thể.

• Thiết kế phối cảnh công trình.

• Lập kế hoạch chi tiết phần thiết kế kiến trúc.

• Phối hợp họa viên thể hiện dự án. Phân chia công việc

• Lưu trữ tài liệu, hồ sơ của dự án được giao trong giai đoạn đang thực hiện.

• Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kiến trúc sư;

• Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Kiến trúc sư công trình;

• Đã hoàn thành Mô hình BIM hoặc Quản lý BIM hoặc các khóa học tương tự hoặc nhận được Chứng chỉ Kiến trúc Revit Architecture Professional / Associate (tùy chọn).

• Thành thạo Revit, triển khai dự án và quản lý dự án bằng Revit tốt.

• Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm cấp trung;

• Khả năng tự học và cập nhật kiến thức nhanh chóng.

• Có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều dự án cùng lúc.

• Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp, chuyên ngành.

Tại Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường năng động. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

• Đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ.

• Chế độ nghỉ phép theo quy định Nhà nước.

• Thưởng các ngày Lễ: (30/4; 01/05; 02/09; 01/01).

• Thưởng thâm niên (tùy chính sách ở từng thời điểm).

• Thưởng danh hiệu thi đua hàng năm theo kết quả kinh doanh (tùy chính sách ở từng thời điểm).

• Chính sách chăm lo đời sống CBNV: sinh nhật, Trung thu, hiếu hỉ, thai sản, thăm hỏi,..

Thông tin chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen

