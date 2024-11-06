Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

Thiết kế và Kiến trúc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Cách Mạng Tháng Tám, Tòa Twins Tower, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trao đổi và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng.
Nhận nhiệm vụ thiết kế từ Trưởng nhóm thiết kế, lập kế hoạch phù hợp với công việc.
Bám sát dự án thiết kế từ giai đoạn khai thác đề bài đến lên ý tưởng thiết kế. Phối hợp với team kỹ thuật để đảm bảo hồ sơ thi công khớp với concept
Kiểm tra tính hợp lý trong thiết kế, đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp cho cho từng công trình
Để xuất các công việc liên quan đến thiết kế công trình đang phụ trách
Phối hợp với các phòng ban khác (kết cấu, M&E, cảnh quan, nội thất) để triển khai công việc hiệu quả
Điều tiết và phối hợp với bộ phận báo giá để chốt thi công.
Chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm thiết kế về hiệu quả của dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Autocad, Sketchup, biết Photoshop, biết Revit là một lợi thế
Có khả năng Render tốt bằng các phần mềm render 3Dmax hoặc Sketchup như: Vray, Corona,Vantage.....( Gửi Portfolio để có hình ảnh tham chiếu thực tế )
Quản lý công việc – thành thạo quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, kỹ năng chuyên môn tốt, khả năng làm việc độc lập, linh hoạt và hiệu quả
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, nội thất
Kinh nghiệm : trên 3 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận ( Tổng thu nhập từ 15tr - 20tr/ tháng)
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng tháng lương 13, thưởng doanh thu năm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty.
Thời gian làm việc: Trường hợp ngồi văn phòng Từ T2-T7; T7 nghỉ cách tuần (Sáng: 8h30-12h; chiều: 13h30-17h30). Trường hợp đi công trình thì tùy thuộc vào yêu cầu của cấp trên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Đai Mễ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kien-truc-su-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244072
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 17 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 30 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dko Architecture Việt Nam
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Dko Architecture Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 28 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 17 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 30 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dko Architecture Việt Nam
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Dko Architecture Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 28 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất