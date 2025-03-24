Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Thừa Thiên Huế

Kiến trúc sư

Lập nhiệm vụ thiết kế; quản lý, giám sát toàn bộ các công tác thiết kế của nhà thầu liên quan đến thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc cho công trình đối với các giai đoạn: Thiết kế ý tưởng, thiết kế quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (mời thầu), thiết kế bản vẽ thi công; quản lý thiết kế trong giai đoạn thi công và giai đoạn hoàn công để bàn giao đưa vào sử dụng;

Phối hợp với các chuyên viên/nhân viên khác thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của Phòng Quản lý Thiết kế.

Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững chương trình dự án được phê duyệt, và nhiệm vụ liên quan thiết kế thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc.

Nghiên cứu, nắm vững và cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến các bộ môn kỹ thuật do mình phụ trách..

Lập và/hoặc kiểm tra (Nhà thầu tư vấn thiết kế lập) nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế kiến trúc, khảo sát hiện trạng, giám sát tác giả,…

Tham gia công tác đấu thầu dịch vụ tư vấn thiết kế (thiết kế, thẩm tra,…):Hồ sơ mời thầu,Hồ sơ dự thầu, Tham gia quá trình đàm phán với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về công việc có liên quan phần việc phụ trách.

Nghiên cứu và nắm vững phạm vi dịch vụ, phương thức thanh toán, ... của hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế đã được ký kết (đặc biệt là nội dung có liên quan đến công việc phụ trách)

Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của dự án cho các nhà thầu dịch vụ thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc theo thỏa thuận trên hợp đồng.

Xem xét, đánh giá và có ý kiến tham mưu về kế hoạch thực hiện công việc do nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đệ trình có liên quan đến công việc phụ trách.

Theo dõi, đôn đốc nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt và hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã được ký kết đối với các nội dung liên quan đến công việc phụ trách.

Kiểm tra, lập báo cáo đánh giá sản phẩm thiết kế của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về sự phù hợp với các yêu cầu trên hợp đồng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật; phương pháp tính toán thiết kế; hiệu quả của giải pháp thiết kế (sơ đồ tính toán, tiêu chuẩn áp dụng, vật liệu sử dụng) và có ý kiến khuyến cáo /tham mưu giải pháp.

Soạn lập tài liệu kỹ thuật phục vụ bán hàng Dự án.

Ghi chép/lập biên bản với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đối với các vấn đề trong phần việc phụ trách và phối hợp cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan trong Phòng Quản lý Thiết kế.

Cập nhật thông tin, đánh giá, có ý kiến trình các thay đổi, phát sinh liên quan công tác thiết kế so với hợp đồng/ phụ lục hợp đồng / kế hoạch.

Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh liên quan công việc phụ trách trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế.

Kiểm tra xác nhận hồ sơ và nghiệm thu sản phẩm thiết kế, đánh giá tỷ lệ % khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế liên quan đến công việc phụ trách.

Cung cấp bản vẽ, hồ sơ giải trình kỹ thuật cho công tác xin phép đấu nối hạ tầng và/hoặc khi có yêu cầu từ các Phòng/ Ban có liên quan.

Kiểm tra công tác quản lý thiết kế phần quy hoạch, kiến trúc trong giai đoạn thi công (giám sát tác giả, kiểm soát/đề xuất thay đổi,…) và giai đoạn hoàn công để bàn giao đưa vào sử dụng.

Cập nhật Nhật ký dự án và lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Trưởng phòng Quản lý Thiết kế.

Soạn thảo và quản lý các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc, hoặc các chứng chỉ có liên quan

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

12 ngày phép năm

Khám sức khỏe định kỳ năm

Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Teambuilding và các chế độ phúc lợi khác theo quy chế Công ty.

Thưởng hoàn thành dự án, đột xuất hoặc có kế hoạch của từng dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ

