Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 85 Cách Mạng Tháng Tám, Tòa Twins Tower, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Trao đổi và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng.
Nhận nhiệm vụ thiết kế từ Trưởng nhóm thiết kế, lập kế hoạch phù hợp với công việc.
Bám sát dự án thiết kế từ giai đoạn khai thác đề bài đến lên ý tưởng thiết kế. Phối hợp với team kỹ thuật để đảm bảo hồ sơ thi công khớp với concept
Kiểm tra tính hợp lý trong thiết kế, đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp cho cho từng công trình
Để xuất các công việc liên quan đến thiết kế công trình đang phụ trách
Phối hợp với các phòng ban khác (kết cấu, M&E, cảnh quan, nội thất) để triển khai công việc hiệu quả
Điều tiết và phối hợp với bộ phận báo giá để chốt thi công.
Chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm thiết kế về hiệu quả của dự án.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Autocad, Sketchup, biết Photoshop, biết Revit là một lợi thế
Có khả năng Render tốt bằng các phần mềm render 3Dmax hoặc Sketchup như: Vray, Corona,Vantage.....( Gửi Portfolio để có hình ảnh tham chiếu thực tế )
Quản lý công việc – thành thạo quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, kỹ năng chuyên môn tốt, khả năng làm việc độc lập, linh hoạt và hiệu quả
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, nội thất
Kinh nghiệm : trên 3 năm

Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm các công trình phân khúc cao cấp
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến
Làm việc trực tiếp với nhóm, tần suất thường xuyên và là người rất chú trọng đến khía cạnh nhân sự trong doanh nghiệp, luôn tạo điều kiện và khuyến khích cho các ý tưởng sáng tạo và có chiều sâu
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc
Được đóng BHXH,BHYT,BHTN
Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Thời gian làm việc: Từ T2-T7 ; T7 nghỉ cách tuần (Sáng: 8h30 – 12h30 ; Chiều 13h30 – 17h30)
Mức lương: Từ 15.000.000 – 25.000.000đ/tháng lương cứng + % dự án ( Tổng thu nhập lên đến 25.000.000đ/tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 4 - Khối thương mại - Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

