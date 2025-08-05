Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 89 Kim Quan Thượng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia công tác thiết kế thầu, thiết kế thi công cho các dự án nhà máy công nghiệp.
Triển khai các bản vẽ 3D theo yêu cầu của bộ phận, BQLDA.
Các công việc khác được trưởng bộ phận và Dự án phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, kiến trúc công trình.
Có KN từ 3 năm trở lên.
Ưu tiên: Có hiểu biết về công năng trong nhà máy công nghiệp, kiến trúc sáng tạo, BIM, Luật XD và PCCC.
Thành thạo kỹ năng máy tính và các phần mềm CAD, 3Ds Max, Sketup, Lumion, Photoshop.
Biết Revit là 1 lợi thế.
Kỹ năng mềm và năng lực thuyết trình rõ ràng, mạch lạc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cơ bản (Thỏa thuận tùy theo KN ứng viên) + Thưởng hiệu suất + Phụ cấp.
Có phụ cấp ăn trưa, phụ cấp ngoại ngữ, phụ cấp công trường, phụ cấp thâm niên.
Thưởng lương tháng 13 , thường cuối năm theo kết quả kinh doanh năm.
Được đóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Thưởng các ngày lễ lớn: Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, Ngày 30.4 & Quốc tế Lao Động, Ngày Quốc khánh, Sinh nhật công ty,...
Chế độ du lịch hàng năm đầy đủ.
Qùa tặng mừng: Sinh nhật hàng năm; Khi Kết hôn; Khi sinh con...
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho Cán bộ quản lý.
Bảo hiểm tai nạn, tử tuất 24/24.
Được xem xét review lương hàng năm.
Trả lương đúng hạn, không nợ lương trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại NSN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, ngõ 89, phố Kim Quan Thượng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

