Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Nt Architecture And Design làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Nt Architecture And Design
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công Ty TNHH Nt Architecture And Design

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Nt Architecture And Design

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Quản lý thiết kế.
Triển khai thiết kế kiến trúc, nội thất các hạng mục công trình
Vẽ Phối Cảnh 3D/ sketch tay những chi tiết liên quan, hoàn thiện bản vẽ kĩ thuật thi công và các chi tiết.
Chỉnh sửa và hệ thống các tính năng kĩ thuật của các hạng mục trong công trình
Chuẩn bị hồ sơ xin phép
Đo đạc và thống kê diện tích, cửa, tường, v.v...
Chịu trách nhiệm điều phối công việc với nhóm, ghi lại biên bản ghi nhớ và quản lý đầu công việc.
Đi họp và phối hợp với các tư vấn khác và chủ đầu tư (trong nước và nước ngoài)
Thống kê và liên lạc với các nhà cung cấp, nhà tư vấn khác để hoàn thành hồ sơ thầu.
Quản lý nhóm và điều phối công việc trong nhóm.
Nhận chỉ thị của giám đốc và hoàn thành các công việc được giao.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc hoặc nội thất.
Trên 7 năm kinh nghiệm. Đã làm qua ít nhất các giai đoạn của dự án.
Có hiểu biết và có khả năng triển khai chi tiết thiết kế
Có khả năng phối hợp với các bộ môn khác.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chấm shop drawings, triển khai chi tiết, biết và sử dụng FIDIC.
Có khả năng sử dụng các phần mềm: Auto cad, Revit, Sketchup, Photoshop, AI, Indesign. Nếu chưa thành thạo về phần mềm sẽ được hướng dẫn thêm.
Quản lý công việc tốt, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Biết lắng nghe, thái độ cầu tiến trong công việc
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm vì mục đích chung.
Có khả năng chịu được áp lực và cường độ làm việc cao.
Giao tiếp Tiếng Anh là bắt buộc.

Tại Công Ty TNHH Nt Architecture And Design Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường: Trẻ trung năng động, sáng tạo, chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp theo chiều ngang & chiều dọc theo mong muốn của nhân viên.
Lương cạnh tranh và tùy thuộc vào kinh nghiệm & khả năng của từng ứng viên (Thỏa thuận).
Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo luật định
Các chế độ khác như: Du lịch hằng năm, 14 ngày phép/ năm
Thời gian làm việc từ 8h30 -18h từ Thứ 2 đến Thứ 6 hằng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nt Architecture And Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nt Architecture And Design

Công Ty TNHH Nt Architecture And Design

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

