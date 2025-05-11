Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Quyết Tiến, Tây Sơn, Kiến Xương, Thái Bình. (Cách Thiên Trường Plaza 2km), Kiến Xương, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

• Khảo sát hiện trạng công trình thực tế
• Lên phương án thiết kế kiến trúc nhà dân dụng (nhà phố, biệt thự, nhà vườn…).
• Trình bày ý tưởng và tư vấn thiết kế cơ bản cho khách hàng
• Dựng thiết kế 3D, triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc, phối hợp với các bộ môn kết cấu, điện nước
• Hỗ trợ, phối hợp cùng bộ phận thi công trong quá trình triển khai dự án thực tế
• Làm việc nhóm, hỗ trợ các thành viên trong team và liên kết với các bộ phận liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng
• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nhà dân dụng
• Thành thạo các phần mềm thiết kế, ưu tiên ứng viên sử dụng tốt: 3ds Max, Vray, Corona, Chaos Vantage, AutoCAD
• Có kinh nghiệm triển khai hồ sơ kiến trúc chi tiết, đầy đủ và chính xác
• Nắm vững quy trình khảo sát – đo đạc – đánh giá hiện trạng công trình
• Kỹ năng trình bày phương án rõ ràng, tư duy thẩm mỹ tốt, biết lắng nghe và truyền đạt hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Thỏa thuận + Phụ cấp + Thưởng dự án
• Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, lương thưởng theo luật lao động.
• Môi trường làm việc đảm bảo đầy đủ, an toàn (Tiện nghi đầy đủ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 236 Nguyễn Văn Năng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

