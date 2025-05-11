Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Quyết Tiến, Tây Sơn, Kiến Xương, Thái Bình. (Cách Thiên Trường Plaza 2km), Kiến Xương, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

• Khảo sát hiện trạng công trình thực tế

• Lên phương án thiết kế kiến trúc nhà dân dụng (nhà phố, biệt thự, nhà vườn…).

• Trình bày ý tưởng và tư vấn thiết kế cơ bản cho khách hàng

• Dựng thiết kế 3D, triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc, phối hợp với các bộ môn kết cấu, điện nước

• Hỗ trợ, phối hợp cùng bộ phận thi công trong quá trình triển khai dự án thực tế

• Làm việc nhóm, hỗ trợ các thành viên trong team và liên kết với các bộ phận liên quan

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng

• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nhà dân dụng

• Thành thạo các phần mềm thiết kế, ưu tiên ứng viên sử dụng tốt: 3ds Max, Vray, Corona, Chaos Vantage, AutoCAD

• Có kinh nghiệm triển khai hồ sơ kiến trúc chi tiết, đầy đủ và chính xác

• Nắm vững quy trình khảo sát – đo đạc – đánh giá hiện trạng công trình

• Kỹ năng trình bày phương án rõ ràng, tư duy thẩm mỹ tốt, biết lắng nghe và truyền đạt hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Thỏa thuận + Phụ cấp + Thưởng dự án

• Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, lương thưởng theo luật lao động.

• Môi trường làm việc đảm bảo đầy đủ, an toàn (Tiện nghi đầy đủ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM

