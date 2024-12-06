Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- Gò Công

- Bien Hoa, Đồng Nai, Thị xã Gò Công

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thực hiện các công việc như quản lý hồ sơ an toàn, tổ chức Toolbox Meeting
- Lập báo cáo an toàn hàng ngày.
- Chi tiết công việc từng dự án sẽ trao đổi qua Meeting.
- Vị trí làm việc
+ 02 GSAT tại Gò Công, Tiền Giang
+ 01 GSAT tại Biên Hòa, Đồng Nai

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng cấp liên quan đến kỹ thuật.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giám sát an toàn.
- Sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Có hỗ trợ chỗ ở, công tác phí
- Đi làm ngay nếu đậu phỏng vấn
- Trở thành nhân viên chính thức của công ty để được đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ lương thưởng và các chính sách hỗ trợ người lao động theo quy định của Công ty.
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao năng lực cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 236/12/15 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

