Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty TNHH Torex Việt Nam Semiconductor làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Torex Việt Nam Semiconductor
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Thiết kế/chế tạo máy

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 20, Đường số 6, KCN VSIP 2, P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương, Thủ Dầu Một

- Hàng ngày theo dõi, xử lý các sự cố, các lỗi phát sinh trong dây chuyền sản xuất.
- Bảo trì bảo dưỡng xử lý các sự cố, các lỗi cho các máy sản xuất chip bán dẫn.
- Tiếp nhận và bảo quản các trang thiết bị, phụ tùng thay thế dự trù;
- Báo cáo các bất thường xảy ra đối với máy móc, thiết bị, nhà xưởng;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành điện - điện tử, cơ khí
- Ngoại Ngữ: Toeic 550 hoặc giao tiếp tốt
- Có khả năng đi ca, tăng ca khi cần thiết

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, làm 24 ngày hưởng lương 26 ngày
- Thưởng lương tháng 13
- Xét tăng lương tháng 01 hàng năm
- Phụ cấp bao gồm phụ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần, con nhỏ, kỹ năng, thâm niên, phụ cấp chuyên cần đặc biệt dành cho NV đi ca.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong công việc, được hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình bởi các leader, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm.
- Môi trường làm việc năng động, kỹ thuật cao, làm việc môi trường máy lạnh 100%
- Bữa ăn miễn phí
- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước và Bảo hiểm tai nạn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20, Đường số 6, KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

