Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 25 Triệu

Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống Cơ - Điện (Điện, Nước, Điều hòa, PCCC, Thông gió, Cấp thoát nước...).

Tính toán, bóc tách khối lượng vật tư thi công.

Kiểm tra và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Giám sát, kiểm tra quá trình thi công hệ thống cơ điện tại công trường.

Đảm bảo công tác lắp đặt đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Phối hợp với các đội nhóm để giải quyết vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Kiểm tra chất lượng, thử nghiệm và vận hành hệ thống Cơ - Điện.

Lập hồ sơ nghiệm thu, bàn giao hệ thống sau khi hoàn thành.

Đề xuất phương án bảo trì, bảo dưỡng hệ thống.

Làm việc với nhà thầu, chủ đầu tư và các bộ phận liên quan.

Báo cáo tiến độ, chất lượng công việc cho cấp trên.