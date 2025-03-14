Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
- Bắc Ninh: Lô CN
- 04.1, KCN Gia Bình, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Gia Bình, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống Cơ - Điện (Điện, Nước, Điều hòa, PCCC, Thông gió, Cấp thoát nước...).
Tính toán, bóc tách khối lượng vật tư thi công.
Kiểm tra và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.
Giám sát, kiểm tra quá trình thi công hệ thống cơ điện tại công trường.
Đảm bảo công tác lắp đặt đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ đề ra.
Phối hợp với các đội nhóm để giải quyết vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Kiểm tra chất lượng, thử nghiệm và vận hành hệ thống Cơ - Điện.
Lập hồ sơ nghiệm thu, bàn giao hệ thống sau khi hoàn thành.
Đề xuất phương án bảo trì, bảo dưỡng hệ thống.
Làm việc với nhà thầu, chủ đầu tư và các bộ phận liên quan.
Báo cáo tiến độ, chất lượng công việc cho cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI