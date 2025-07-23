Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN HƯNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN HƯNG PHÁT

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN HƯNG PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 532/1/52 Khu y tế kỹ thuật cao, khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ trì thiết kế, thiết kế kiến trúc công trình (vẽ 2D, 3D, thuyết minh thiết kế , báo cáo phương án thiết kế với chủ đầu tư và làm việc với các đơn vị có liên quan khác, ...)
- Tư vấn, thuyết phục chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khác.
- Hỗ trợ công việc liên quan cho các bộ phận khác.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên và Ban giám đốc đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn thiết kế (Autocad, SketchUp, Revit, Photoshop, Office, có chuyên môn về Bim là lợi thế và các phần mềm liên quan khác, ...).
- Đã từng làm Chủ trì Thiết kế, Thiết kế công trình tối thiểu 5 năm chuyên vốn ngân sách nhà nước...
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình dân dụng hạng 2 trở lên và còn hiệu lực.
- Có tinh thần trách nhiệm về hồ sơ thiết kế... Chịu được áp lực công việc, khả năng thích ứng công việc nhanh chóng. Có khả năng sáng tạo cao. Có khả năng làm việc độc lập...
- Am hiểu về thiết kế công trình công cộng, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Thử việc: 2 tháng (85%)
- Nghỉ Lễ, Tết theo Lịch của công ty.
- Được Hưởng Các chế độ phúc lợi của công ty
+ Thưởng lương tháng 13.
+ Tham gia BHYT, BHXH...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN HƯNG PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 532/1/52 Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Khu phố 11, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

