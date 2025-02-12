Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 220 Triệu

Mức lương 13 - 220 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 - Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 13 - 220 Triệu

1. Vận hành, Khai thác

- Trực vận hành trong Trung tâm dữ liệu (Data Center) tại Hà Nội, duy trì hạ tầng cơ điện DC được hoạt động ổn định, đúng tiêu chuẩn

- Thực hiện checklist, báo cáo các thông số vận hành và tài nguyên Data Center;

- Quản lý hạ tầng các thiết bị chiếu sáng, access control, camera, phòng cháy chữa cháy, máy lạnh văn phòng, thiết bị điện, điện lạnh của Trung tâm dữ liệu;

- Giám sát, bảo trì bảo dưỡng hạ tầng DC, xử lý sự cố hạ tầng nội bộ;

- Triển khai lắp đặt các thiết bị điện, lắp đặt vật lý dây mạng và server, rack bên trong Trung tâm dữ liệu;

- Monitor và giám sát chủ động các hệ thống hạ tầng cơ điện, phòng cháy chữa cháy;

- Quản lý danh sách các thiết bị cơ điện.

2. Hỗ trợ khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng tham quan DC và xử lý sự cố phát sinh về hạ tầng cơ điện;

- Đo công suất thực rack, báo cáo môi trường hoạt động trong DC cho KH;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu BTBD, log access, camera, truy cập vào ra cho các khách hàng trong các kỳ audit định kỳ của KH.

Với Mức Lương 13 - 220 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Điện – điện tử, điện lạnh hoặc tương đương;

- Có hiểu biết về hệ thống điện, điện lạnh hoặc phòng cháy chữa cháy;

- Có kinh nghiệm trong việc quản lý, triển khai hạ tầng liên quan đến data center là 1 lợi thế;

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt;

- Chủ động, có trách nhiệm với công việc, có thể trực ca

- Thành thạo tin học văn phòng và công cụ thiết kế Autocad.

- Tiếng Anh tốt là lợi thế

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

– Lương cứng + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết

KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết

– Ký HĐLĐ, đóng BHXH đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước;

– Nghỉ 01 ngày sinh nhật bản thân hưởng nguyên lương;

– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/năm.

– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).

– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC;

– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên.

Văn hoá môi trường làm việc:

– Làm việc linh động theo ca (khoảng 44h/ tuần);

– Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật;

– Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế;

– Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các CLB chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...);

– Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin