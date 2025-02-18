Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM)

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM)

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô CN05 Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

1. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch hiệu quả sản xuất và viết SOP.
2. Khắc phục sự cố và phân tích các vấn đề trong quy trình và đề xuất kế hoạch cải tiến.
3. Chịu trách nhiệm thiết kế và xác minh các công cụ kiểm tra và xử lý phụ trợ liên quan đến quy trình sản xuất sản phẩm mới và nâng cao hiệu quả sản xuất.
4. Tham gia đánh giá mẫu và cấu trúc của các mẫu mã mới và sản phẩm cấu trúc mới, đồng thời hỗ trợ đánh giá quá trình sản xuất.
5. Tham gia các cuộc họp đánh giá quá trình sản xuất thử nghiệm để theo dõi các cải tiến về các vấn đề cải tiến.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tiếng trung tương đương HSK4 hoặc có tiếng anh tốt
2. PRO-E, AUTOCAD, 2D,3D
3. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
4. Có kinh nghiệm thiết kế Jig, đồ gá
Quyền lợi chung
1.Thu nhập thỏa thuận hấp dẫn

Tại CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
-Thu nhập thỏa thuận hấp dẫn
-Thử việc 100% lương
-Đóng bảo hiểm 80% tổng lương
-Có xe đưa đón Hà Nội-Hà Nam
-Trợ cấp con nhỏ, trợ cấp kinh nguyệt...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN05 Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

