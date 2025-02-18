Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 13 - 20 Triệu

1. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch hiệu quả sản xuất và viết SOP.

2. Khắc phục sự cố và phân tích các vấn đề trong quy trình và đề xuất kế hoạch cải tiến.

3. Chịu trách nhiệm thiết kế và xác minh các công cụ kiểm tra và xử lý phụ trợ liên quan đến quy trình sản xuất sản phẩm mới và nâng cao hiệu quả sản xuất.

4. Tham gia đánh giá mẫu và cấu trúc của các mẫu mã mới và sản phẩm cấu trúc mới, đồng thời hỗ trợ đánh giá quá trình sản xuất.

5. Tham gia các cuộc họp đánh giá quá trình sản xuất thử nghiệm để theo dõi các cải tiến về các vấn đề cải tiến.