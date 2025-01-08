Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Số 68 ĐT830, Ấp Vĩnh Hòa, Xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thiết kế, lập bản vẽ cơ khí, điện cho thiết bị, máy móc sản xuất.

Đề xuất giải pháp cải tiến, tối ưu hóa thiết kế để nâng cao hiệu suất và tiết kiệm chi phí.

Tham gia triển khai, giám sát và quản lý dự án cơ điện trong và ngoài nước.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Thực hiện 5S và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành.

Tham gia vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo về vận hành, bảo trì máy móc, thiết bị cho nhân viên.

Lập và quản lý các tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết kế, vận hành và bảo trì thiết bị.

Quản lý bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, tài sản cố định.

Xử lý các sự cố kỹ thuật để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.

Biên soạn các tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì máy móc thiết bị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, tuổi từ 25-35

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ điện, Cơ khí,... và các chuyên ngành khác có liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001.

Khả năng thiết kế và viết chương trình PLC.

Thành thạo tin học văn phòng MS Office (Word, Excel,...)

Khả năng soạn thảo và trình bày tài liệu kỹ thuật.

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).

– Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,...

– Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến

– Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)

– Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 ... đầy đủ theo Luật định

– Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV.

– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật),...

– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

