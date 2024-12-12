Tuyển Kỹ sư cơ điện JobsGO Recruit làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
JobsGO Recruit

Kỹ sư cơ điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại JobsGO Recruit

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

- Khu vực Long An

- Khu vực Bắc Ninh

- Khu vực Hưng Yên

- Khu vực Bắc Ninh, Hưng Yên, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ thi công.
Triển khai công việc, hướng dẫn các đội thi công tiến hành công việc ở công trường làm theo đúng bản vẽ thiết kế và thẩm duyệt.
Kiểm soát, kiểm tra tiến độ thi công thực tế tại công trình theo từng giai đoạn.
Bóc tách khối lượng, kiểm tra khối lượng vật tư trên bản vẽ báo cho phòng vật tư cung cấp đến công trường.
Theo dõi tình hình cấp và sử dụng vật tư tại công trường.
Kiểm tra khối lượng thi công tại công trường.
Xác nhận khối lượng thi công
Địa điểm làm việc: Công Ty Cổ Phần Gia Phú, Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, PCCC, M&E.
Ưu tiên hiểu biết về PCCC.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm cho các công trình thi công PCCC.
Có kỹ năng đọc Bản Vẽ Autocad, Bóc Tách Khổi Lượng Thực tế khi triển khai công việc cho đội thi công và các đội nhóm.
Có kỹ năng quản lí khối lượng khi triển khai công việc hoàn thành tiến độ bao nhiêu % để báo cho QLDA.
Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công thực tế tại công trình.
Kỹ năng và yêu cầu khác:
Chịu được áp lực cao;
Đi công tác tỉnh xa hoặc theo công trình tỉnh (công trình chủ yếu khu vực miền Nam)
Có thể làm việc độc lập và theo nhóm tùy vào tính chất công việc và dự án.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 15 - 25 triệu ( có thể cao hơn tùy năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn ).
Môi trường làm việc trẻ, năng động, tạo điều kiện để phát.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của công ty.
Hỗ trợ chỗ ở nếu ở xa
Liên hệ Huy sđt/Zalo: 0858893707

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

