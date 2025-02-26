Tuyển Kỹ sư cơ điện Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: Ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia xem xét, phê duyệt hồ sơ thiết kế và lắp đặt: ITP, Biện pháp thi công, Bản vẽ lắp đặt, Biên bản nghiệm thu khối lượng, Hồ sơ nghiệm thu chất lượng… Lò hơi và thiết bị phụ trợ;

- Tham gia công tác tiếp nhận vật tư, thiết bị Lò hơi và thiết bị phụ trợ chuyển đến công trường;

- Thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu lắp đặt Lò hơi và thiết bị phụ trợ;

- Tham gia công tác lập HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX các gói thầu liên quan tới Lò hơi và thiết bị phụ theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đối tượng ứng viên: Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt/năng lượng và nhiệt điện/Nhiệt công nghiệp, Cơ kỹ thuật hoặc tương tự

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh kỹ thuật/chuyên ngành thông thạo, tiếng Anh giao tiếp tốt, có thể soạn thảo văn bản/thư tiếng Anh

- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng Office, Autocad, Primavera, Microsoft Project.v.v.;

- Giới tính, tuổi đời: Nam;

- Kinh nghiệm làm việc thực tế:

Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin