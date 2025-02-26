Tuyển Kỹ sư cơ điện Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1
- Sóc Trăng: Ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia xem xét, phê duyệt hồ sơ thiết kế và lắp đặt: ITP, Biện pháp thi công, Bản vẽ lắp đặt, Biên bản nghiệm thu khối lượng, Hồ sơ nghiệm thu chất lượng… Lò hơi và thiết bị phụ trợ;
- Tham gia công tác tiếp nhận vật tư, thiết bị Lò hơi và thiết bị phụ trợ chuyển đến công trường;
- Thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu lắp đặt Lò hơi và thiết bị phụ trợ;
- Tham gia công tác lập HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX các gói thầu liên quan tới Lò hơi và thiết bị phụ theo quy định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh kỹ thuật/chuyên ngành thông thạo, tiếng Anh giao tiếp tốt, có thể soạn thảo văn bản/thư tiếng Anh
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng Office, Autocad, Primavera, Microsoft Project.v.v.;
- Giới tính, tuổi đời: Nam;
- Kinh nghiệm làm việc thực tế:
Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI