Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Quản lý nhân sự ca hoàn thiện sản phẩm

- Giám sát, điều tiết công việc các tổ mài, vệ sinh, tổ sơn, dán vân, bắn bản lề và bọc trả hàng.

- Đảm bảo lịch trả hàng theo đúng kế hoạch và sắp xếp của nhà máy.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết autocad, excel, word

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất cơ khí.

- Có kinh nghiệm về quản lý sản xuất

- Bằng cao đẳng trở lên về lĩnh vực cơ khí

- Cẩn thận, tỉ mỉ, cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10-13 triệu/ tháng

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được xét thưởng định kỳ theo quy định của Công ty tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và năng lực của mỗi cá nhân

- Được đánh giá xem xét nâng lương theo năng lực, sự cống hiến, thâm niên

- Tham gia các hoạt động sinh hoạt, hưởng các chế độ khác như: du lịch, các khóa đào tạo, khám sức khỏe,...

- Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, có chỗ ở khi công tác xa

- Có cơ hội học tập, đào tạo và phát triển

- Làm việc trong môi trường tích cực, có nhiều cơ hội học hỏi về chuyên môn và giá trị cuộc sống, được phát huy năng lực và thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.