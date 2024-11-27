Tuyển Kỹ sư cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Vinaepoxy, Lô BT 04.05, Khu 2.55ha, Phố Phúc Minh, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tham gia và đóng góp vào các dự án thiết kế CAE theo yêu cầu.

Tính bền các chi tiết, tính tải trọng tĩnh- động.

Mô phỏng va đập, chuyển động của máy phi tiêu chuẩn, các cụm chi tiết.

Mô phỏng dòng chảy của khuôn, đọc được kết quả, khuyết tật của chi tiết đúc.

Thực hiện các phân tích kỹ thuật và giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật (Tốt nghiệp các Trường Công nghiệp, Bách khoa, ...)

Có hiểu biết và kinh nghiệm về thiết kế, chế tạo, lắp ráp thiết bị máy móc, dây chuyền.

Có kiến thức nền tảng về cơ khí, vẽ kỹ thuật, CAD/CAE. Có tư duy tốt về hình khối, hiểu biết về phương pháp phần tử hữu hạn dùng trong mô phỏng, phân tích.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, nhạy bén, kỹ năng làm việc nhóm.

Kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế CAE.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận tuỳ theo năng lực từ 11 – 15 triệu.

Được hưởng các quyền lợi về: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo các quy định của Nhà nước.

Chế độ nâng lương và thưởng lễ, tết, quý hấp dẫn.

Tăng lương theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin