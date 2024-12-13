Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 227 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tạo bản vẽ kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật liên quan
Phân tích và tối ưu hóa thiết kế để cải thiện hiệu suất và giảm chi phí sản xuất
Hỗ trợ quá trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí
Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh bóc tách chào thầu, chào hàng
Phối hợp với các bộ phận khác như sản xuất, chất lượng và mua hàng để đảm bảo tiến độ dự án

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí hoặc các ngành liên quan
Thành thạo sử dụng phần mềm AutoCAD và phần mềm thiết kế 3D SolidWorks
Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Có máy tính làm việc và phương tiện đi lại
Chịu khó và ham học hỏi
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực cơ khí
Được đào tạo và hướng dẫn bởi kỹ sư có kinh nghiệm
Lương thưởng phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Hưởng chế độ phúc lợi khác từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 56 đường 23 Khu biệt thự thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

