Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 227 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tạo bản vẽ kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật liên quan

Tạo bản vẽ kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật liên quan

Phân tích và tối ưu hóa thiết kế để cải thiện hiệu suất và giảm chi phí sản xuất

Hỗ trợ quá trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí

Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh bóc tách chào thầu, chào hàng

Phối hợp với các bộ phận khác như sản xuất, chất lượng và mua hàng để đảm bảo tiến độ dự án

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí hoặc các ngành liên quan

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí hoặc các ngành liên quan

Thành thạo sử dụng phần mềm AutoCAD và phần mềm thiết kế 3D SolidWorks

Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Có máy tính làm việc và phương tiện đi lại

Chịu khó và ham học hỏi

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Môi trường làm việc năng động và thân thiện

Môi trường làm việc năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực cơ khí

Được đào tạo và hướng dẫn bởi kỹ sư có kinh nghiệm

Lương thưởng phù hợp với năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Hưởng chế độ phúc lợi khác từ công ty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

