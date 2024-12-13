Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
- Hà Nội: 227 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tạo bản vẽ kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật liên quan
Phân tích và tối ưu hóa thiết kế để cải thiện hiệu suất và giảm chi phí sản xuất
Hỗ trợ quá trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí
Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh bóc tách chào thầu, chào hàng
Phối hợp với các bộ phận khác như sản xuất, chất lượng và mua hàng để đảm bảo tiến độ dự án
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo sử dụng phần mềm AutoCAD và phần mềm thiết kế 3D SolidWorks
Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Có máy tính làm việc và phương tiện đi lại
Chịu khó và ham học hỏi
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực cơ khí
Được đào tạo và hướng dẫn bởi kỹ sư có kinh nghiệm
Lương thưởng phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Hưởng chế độ phúc lợi khác từ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI