Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hồ Câu tam Điệp, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Xây dựng bản vẽ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật và quy trình cho các khâu sản xuất: lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa
Đề xuất triển khai các hoạt động cải tiến và R&D
Ghi nhận lưu trữ và thực hiện phân tích dữ liệu kỹ thuật để đưa ra các thông tin phục vụ chuẩn hoá, cải tiến kỹ thuật.
Đào tạo kiểm tra việc tuân thủ kỹ tiêu chuẩn kỹ thuật của các đội nhóm kỹ thuật biên
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Cơ khí, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, quản lý thời gian
Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-16 triệu đồng/tháng, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Cơ hội làm việc và học hỏi từ các tập đoàn lớn trong nước: Hòa Phát, Greenfeed, Dabaco,....
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen

Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P708, CT4C KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

