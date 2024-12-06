Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ecolife, số 58, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát công trình, vẽ và thiết kế cầu trục, cổng trục và các thiết bị nâng theo yêu cầu của Khách hàng

- Giám sát sữa chữa, bảo trì, lắp đặt cầu trục, cổng trục.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Hỗ trợ các bộ phận khác hoàn thành các công việc có liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại Học trở lên chuyên ngành máy công trình, cơ khí, cơ khí ứng dụng.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc: CAD, SAP.

- Trung thực, nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, hòa đồng với mọi người.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Nhà nước (BHYT, BHXH,...)

- Nghỉ lễ theo quy định nhà nước

- Lương thưởng cao theo hàng tháng.

- Được tham gia du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG

