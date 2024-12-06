Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Ecolife, số 58, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khảo sát công trình, vẽ và thiết kế cầu trục, cổng trục và các thiết bị nâng theo yêu cầu của Khách hàng
- Giám sát sữa chữa, bảo trì, lắp đặt cầu trục, cổng trục.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Hỗ trợ các bộ phận khác hoàn thành các công việc có liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Đại Học trở lên chuyên ngành máy công trình, cơ khí, cơ khí ứng dụng.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc: CAD, SAP.
- Trung thực, nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, hòa đồng với mọi người.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc: CAD, SAP.
- Trung thực, nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, hòa đồng với mọi người.
Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Nhà nước (BHYT, BHXH,...)
- Nghỉ lễ theo quy định nhà nước
- Lương thưởng cao theo hàng tháng.
- Được tham gia du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Nhà nước (BHYT, BHXH,...)
- Nghỉ lễ theo quy định nhà nước
- Lương thưởng cao theo hàng tháng.
- Được tham gia du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI