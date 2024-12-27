Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam

Kỹ sư cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P303, Tầng 3, Toà Nhà An Bình, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, quạt công nghiệp, động cơ, các thiết bị công nghiệp khác, tủ điều khiển
Các địa điểm thực hiện dự án như: mái nhà hay phòng bơm, các địa điểm lắp đặt quạt và động cơ trong các nhà máy...bảo trì trong tòa nhà, kiểm tra quạt, bảo trì máy nước nóng, máy giặt, bảo trì thiết bị phòng cháy chữa cháy
Làm việc tại văn phòng Hà Nội, công việc liên quan đến việc giao nhận hàng hóa, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa các máy móc thiết bị (máy bơm, van nước, mô tơ, tủ điện...) do công ty cung cấp trên công trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên là nam, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm)
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Trung cấp/Trường nghề các ngành cơ khí, điện công nghiệp, điện tử hoặc các nghành liên quan
Có kiến thức về máy móc/ thiết bị công nghiệp
Biết đọc bản vẽ kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn
Ham học hỏi, có chí tiến thủ, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn
Được hỗ trợ chỗ ăn/ ở/ phương tiện đi lại và các khoản phụ cấp khác khi đi làm việc tại các nhà máy, công trình xa theo chính sách của công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ do Nhà Nước quy định và của Công ty (BHXH, BHTN, BHYT), nghỉ phép năm nguyên lương, tiền thưởng các dịp lễ: 30/4 và 1/5, 2/9, tết dương lịch, lương tháng 13+thưởng, quà 8/3;20/10, tết trung thu và thiếu nhi....
Được mua bảo hiểm tai nạn lao động
Đi du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam

Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Khu Dịch Vụ Văn Phòng, Tòa Nhà An Bình 1, Số 3 Trần Nguyên Đán, P.Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

