Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô 1b, đường D3, KCN Đồng An 2, Hòa Phú, Thủ Dầu Mộ, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Vận hành và điều chỉnh máy móc.
Kiểm tra, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định hiệu quả
Kiểm soát chất lượng sản phẩm
Hướng dẫn + đào tạo tạo nhân viên.
Đề xuất cả tiến thao tác, thiết bị.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 2 năm trở lên
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan
Có thể tăng ca khi cần thiết
Ưu tiên nam
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
