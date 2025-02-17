Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,200 USD

Mức lương 700 - 1,200 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường 65, Ấp Giồng Sao, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 700 - 1,200 USD

• Khảo sát các dự án băng tải, băng chuyền, dự án tự động hóa, các hệ thống tự động phân loại sản phẩm, hệ thống palletizer,...

• Lên phương án, thiết kế, lập trình.

• Giám sát lắp đặt, setup chương trình hệ thống.

• Triển khai nghiên cứu sản phẩm mới.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, hệ thống điện điều khiển tự động, tự động hóa;

• Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm liên quan;

• Có kinh nghiệm vẽ và thiết kế dựa trên các phần mềm chuyên dụng : Microsoft project, OPPM , Autocad , Solidworks..

• Có kiến thức về PLC, HMI ...

• Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

• Tư duy logic, sáng tạo.

• Chăm chỉ, cầu tiến , có khả năng chịu áp lực công việc;

• Có thể đi công tác.

