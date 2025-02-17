Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,200 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHÂN HOÀ
Mức lương
700 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường 65, Ấp Giồng Sao, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 700 - 1,200 USD
• Khảo sát các dự án băng tải, băng chuyền, dự án tự động hóa, các hệ thống tự động phân loại sản phẩm, hệ thống palletizer,...
• Lên phương án, thiết kế, lập trình.
• Giám sát lắp đặt, setup chương trình hệ thống.
• Triển khai nghiên cứu sản phẩm mới.
Với Mức Lương 700 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, hệ thống điện điều khiển tự động, tự động hóa;
• Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm liên quan;
• Có kinh nghiệm vẽ và thiết kế dựa trên các phần mềm chuyên dụng : Microsoft project, OPPM , Autocad , Solidworks..
• Có kiến thức về PLC, HMI ...
• Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
• Tư duy logic, sáng tạo.
• Chăm chỉ, cầu tiến , có khả năng chịu áp lực công việc;
• Có thể đi công tác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHÂN HOÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHÂN HOÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
